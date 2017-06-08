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В Зимбабве перевернулся автобус, погибли 45 человек

Происшествия
8 июня, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

По предварительным данным, водитель не справился с управлением

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Автобус перевернулся на севере Зимбабве, по крайней мере 45 человек погибли.

Об этом сообщило агентство AP.

По его информации, инцидент произошел в среду вечером примерно в 156 км к северу от столичного города Хараре. Автобус следовал в Замбию. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на крутом повороте, в результате чего машина выехала за пределы дорожного полотна и перевернулась.

Многие зимбабвийцы ежедневно ездят на автобусе в Замбию, где они торгуют продуктами питания и одеждой.

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