В Зимбабве перевернулся автобус, погибли 45 человек

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Автобус перевернулся на севере Зимбабве, по крайней мере 45 человек погибли.
Об этом сообщило агентство AP.
По его информации, инцидент произошел в среду вечером примерно в 156 км к северу от столичного города Хараре. Автобус следовал в Замбию. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на крутом повороте, в результате чего машина выехала за пределы дорожного полотна и перевернулась.
Многие зимбабвийцы ежедневно ездят на автобусе в Замбию, где они торгуют продуктами питания и одеждой.