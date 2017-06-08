Активисты ОНФ обнаружили свалку химических отходов у единственной в Мурманске реки

МУРМАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Активисты мурманского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили на берегу реки Роста, единственной в черте Мурманска, свалку опасных отходов, в том числе химических. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе отделения ОНФ.

"Проведенное общественниками расследование показало, что среди источников опасных загрязнений - отходы автосервиса, расположенного рядом с рекой", - сказали в пресс-службе.

Как установили активисты, сотрудники автосервиса сбрасывали в реку отходы, в том числе химические, окурки, ветошь. В отделении ОНФ отметили, что впадающая в Кольский залив река Роста когда-то была полноводной, здесь ловили форель, кумжу, купались и плавали на лодках. "Однако последние десять лет вместе с ручьем Варничным Роста считается одной из самых загрязненных рек на Кольском полуострове, демонстрируя критические показатели концентрации меди, никеля и нефтепродуктов", - сказали в пресс-службе.

В связи с обнаруженной свалкой активисты ОНФ направили письма в прокуратуру области, Роспотребнадзор, Министерство природных ресурсов и экологии региона, поставили в известность главу муниципального образования. Сам объект будет нанесен на интерактивную карту свалок, создаваемую в рамках проекта ОНФ.