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Активисты ОНФ обнаружили свалку химических отходов у единственной в Мурманске реки

Происшествия
8 июня, 15:11 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 8, июня. /ТАСС

Расследование показало, что сотрудники расположенного поблизости автосервиса сбрасывали в реку отходы, в том числе химические

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МУРМАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Активисты мурманского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили на берегу реки Роста, единственной в черте Мурманска, свалку опасных отходов, в том числе химических. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе отделения ОНФ.

"Проведенное общественниками расследование показало, что среди источников опасных загрязнений - отходы автосервиса, расположенного рядом с рекой", - сказали в пресс-службе.

Как установили активисты, сотрудники автосервиса сбрасывали в реку отходы, в том числе химические, окурки, ветошь. В отделении ОНФ отметили, что впадающая в Кольский залив река Роста когда-то была полноводной, здесь ловили форель, кумжу, купались и плавали на лодках. "Однако последние десять лет вместе с ручьем Варничным Роста считается одной из самых загрязненных рек на Кольском полуострове, демонстрируя критические показатели концентрации меди, никеля и нефтепродуктов", - сказали в пресс-службе.

В связи с обнаруженной свалкой активисты ОНФ направили письма в прокуратуру области, Роспотребнадзор, Министерство природных ресурсов и экологии региона, поставили в известность главу муниципального образования. Сам объект будет нанесен на интерактивную карту свалок, создаваемую в рамках проекта ОНФ.

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