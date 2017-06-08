СК усмотрел в действиях активистов Навального признаки осквернения монумента в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Следователи усмотрели признаки осквернения монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде в действиях сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального, которые выложили в интернете раскрашенное в зеленый цвет фото скульптуры - символа героизма советского народа в Великой отечественной войне. Об этом сообщила журналистам представитель регионального управления СКР Наталия Куницкая.

"В ходе расследования достоверно установлено, что фото в глобальной сети интернет было размещено с помощью электронных устройств, принадлежащих Алексею Волкову, который, по данным открытых источников, является руководителем волгоградского штаба Навального", - сказала Куницкая.

По ее словам, в конце марта в одной из открытых групп в интернете было анонсировано открытие в Волгограде штаба Навального. При этом активисты оппозиционера проиллюстрировали свое заявление фотоизображением скульптуры "Родина-мать зовет!" с нанесением "красителя зеленого цвета на лицевую часть статуи и поверхность ее левой ладони".

"Кощунственный поступок моментально получил общественный резонанс среди граждан, не остался он незамеченным и со стороны правоохранителей. Органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области незамедлительно была организована процессуальная проверка, результатом которой стало возбуждение уголовного дела по статье УК РФ "Публичное осквернение символов воинской славы России" (ст. 354.1)", - сказала Куницкая .

Представитель регионального управления СК также сообщила, что в арендованной Волковым квартире был проведен обыск и изъята указанная техника. "Сейчас ее пристально изучают специалисты в рамках назначенной по делу компьютерно-технической экспертизы. Что касается позиции самого Волкова, то он предпочел воспользоваться правом не свидетельствовать против самого себя, предусмотренным ст. 51 Конституции", - отметила Куницкая.

"Уголовно-правовая оценка действиям руководителя регионального штаба Навального и иным лицам, причастным к осквернению символа непобедимости и мужества советских воинов, будет дана по результатам расследования, которое в настоящее время продолжается", - подчеркнула она.