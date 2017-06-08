Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК усмотрел в действиях активистов Навального признаки осквернения монумента в Волгограде

Происшествия
8 июня, 15:21 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 8, июня. /ТАСС

Ранее активисты выложили в интернете раскрашенное в зеленый цвет фото монумента "Родина-мать зовет!"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Следователи усмотрели признаки осквернения монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде в действиях сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального, которые выложили в интернете раскрашенное в зеленый цвет фото скульптуры - символа героизма советского народа в Великой отечественной войне. Об этом сообщила  журналистам представитель регионального управления СКР Наталия Куницкая.

"В ходе расследования достоверно установлено, что фото в глобальной сети интернет было размещено с помощью электронных устройств, принадлежащих Алексею Волкову, который, по данным открытых источников, является руководителем волгоградского штаба Навального", - сказала Куницкая.

По ее словам, в конце марта в одной из открытых групп в интернете было анонсировано открытие в Волгограде штаба Навального. При этом активисты оппозиционера проиллюстрировали свое заявление фотоизображением скульптуры "Родина-мать зовет!" с нанесением "красителя зеленого цвета на лицевую часть статуи и поверхность ее левой ладони".

"Кощунственный поступок моментально получил общественный резонанс среди граждан, не остался он незамеченным и со стороны правоохранителей. Органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области незамедлительно была организована процессуальная проверка, результатом которой стало возбуждение уголовного дела по статье УК РФ "Публичное осквернение символов воинской славы России" (ст. 354.1)", - сказала Куницкая .

Представитель регионального управления СК также сообщила, что в арендованной Волковым квартире был проведен обыск и изъята указанная техника. "Сейчас ее пристально изучают специалисты в рамках назначенной по делу компьютерно-технической экспертизы. Что касается позиции самого Волкова, то он предпочел воспользоваться правом не свидетельствовать против самого себя, предусмотренным ст. 51 Конституции", - отметила Куницкая.

"Уголовно-правовая оценка действиям руководителя регионального штаба Навального и иным лицам, причастным к осквернению символа непобедимости и мужества советских воинов, будет дана по результатам расследования, которое в настоящее время продолжается", - подчеркнула она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
3
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
4
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
5
В Москве задержали администратора одной из "групп смерти"
6
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизмене
7
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
Темы дня
Загрузка...
Реклама