Сбербанк опроверг информацию о проверках в московских офисах из-за звонка о заминировании

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Информация о проверках офисов Сбербанка в Москве из-за звонка о минировании не соответствует действительности, офисы работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба банка.

Ранее 8 июня интернет-ресурс Life.ru сообщил, что сотрудники полиции проводят проверку офисов Сбербанка в Москве после сообщения об угрозе взрыва.

"Появившаяся в СМИ информация о проверках офисов Сбербанка в Москве из-за звонка о минировании не соответствует действительности. Офисы работают в штатном режиме", - сообщила пресс-служба кредитной организации.