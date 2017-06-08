Сбербанк опроверг информацию о проверках в московских офисах из-за звонка о заминировании

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Информация о проверках офисов Сбербанка в Москве из-за звонка о минировании не соответствует действительности, офисы работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба банка.
Ранее 8 июня интернет-ресурс Life.ru сообщил, что сотрудники полиции проводят проверку офисов Сбербанка в Москве после сообщения об угрозе взрыва.
"Появившаяся в СМИ информация о проверках офисов Сбербанка в Москве из-за звонка о минировании не соответствует действительности. Офисы работают в штатном режиме", - сообщила пресс-служба кредитной организации.