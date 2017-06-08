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К 11 годам колонии приговорен омский наркоман, взявший в заложники 13-летнюю девочку

Происшествия
8 июня, 15:26 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Мужчина захватил в заложники 13-летнюю жительницу Омска 1 февраля, угрожая школьнице ножом, он требовал передать ему дозу героина

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ОМСК, 8 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Приволжский окружной военный суд приговорил в четверг жителя Омской области, который 1 февраля в Омске взял в заложники 13-летнюю девочку, к 11 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Собранные следственными органами СК РФ по Омской области доказательства признаны Приволжским окружным военным судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому 41-летнему Евгению Завагину. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с 1 годом ограничения свободы", - уточняется в сообщении.

Ранее в областной прокуратура ТАСС уточнили, что уголовные дела по захвату заложников рассматриваются военными судами, поэтому дело рассматривал Приволжский окружной военный суд, к которому относится омский регион.

Захват заложника

Неоднократно судимый за кражи мужчина захватил 1 февраля в заложники 13-летнюю жительницу Омска. Около 10:00 по местному времени (7:00 мск) преступник зашел в частный дом, дверь которого была открыта. Там, угрожая школьнице ножом, мужчина требовал передать ему дозу героина. Сотрудники УМВД России по Омской области и Росгвардии обезвредили и задержали преступника. Девочка серьезно не пострадала, врачи обнаружили у нее поверхностную резаную рану на спине и многочисленные царапины на груди и шее.

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Завагин в ходе расследования дал признательные показания. Проведенные экспертизы показали, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, однако осознавал свои действия.

Следствие установило, что мужчина после освобождения в 2011 году из мест лишения свободы проживал в селе Надеждино Омской области. 31 января он приехал в Омск и заселился в одну из гостиниц, расположенных рядом с домом потерпевших. На следующий день, находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина вылез из окна гостиничного номера на втором этаже, после чего зашел в первый попавшийся дом, где и захватил в заложники девочку. В номере мужчины были обнаружены бутылки с алкоголем и шприц с наркотическим веществом.

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