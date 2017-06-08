К 11 годам колонии приговорен омский наркоман, взявший в заложники 13-летнюю девочку

Американский спутник связи Echostar-21 выведен на орбитуКосмос 8 июня, 16:06
Путин: визит Си Цзиньпина в Москву станет значимым событием в отношениях РФ и КНРПолитика 8 июня, 16:05
Сборные Англии и Венесуэлы сыграют в финале молодежного чемпионата мира по футболуСпорт 8 июня, 16:04
Чилийские болельщики получат в подарок памятные сувениры перед матчем с командой РоссииСпорт 8 июня, 15:56
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизменеМеждународная панорама 8 июня, 15:55
Черчесов: матч со сборной Чили вписывается в концепцию подготовки команды РоссииСпорт 8 июня, 15:53
Заявочный комитет "ЭКСПО-2025" создан на Урале для продвижения заявки ЕкатеринбургаНовости Урала 8 июня, 15:48
"Флотилия плавучих университетов" изучит экологическую ситуацию на ВолгеНаука 8 июня, 15:47
Замминистра финансов: покупатели криптовалюты должны проходить идентификациюЭкономика и бизнес 8 июня, 15:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОМСК, 8 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Приволжский окружной военный суд приговорил в четверг жителя Омской области, который 1 февраля в Омске взял в заложники 13-летнюю девочку, к 11 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
"Собранные следственными органами СК РФ по Омской области доказательства признаны Приволжским окружным военным судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому 41-летнему Евгению Завагину. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с 1 годом ограничения свободы", - уточняется в сообщении.
Ранее в областной прокуратура ТАСС уточнили, что уголовные дела по захвату заложников рассматриваются военными судами, поэтому дело рассматривал Приволжский окружной военный суд, к которому относится омский регион.
Неоднократно судимый за кражи мужчина захватил 1 февраля в заложники 13-летнюю жительницу Омска. Около 10:00 по местному времени (7:00 мск) преступник зашел в частный дом, дверь которого была открыта. Там, угрожая школьнице ножом, мужчина требовал передать ему дозу героина. Сотрудники УМВД России по Омской области и Росгвардии обезвредили и задержали преступника. Девочка серьезно не пострадала, врачи обнаружили у нее поверхностную резаную рану на спине и многочисленные царапины на груди и шее.
Завагин в ходе расследования дал признательные показания. Проведенные экспертизы показали, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, однако осознавал свои действия.
Следствие установило, что мужчина после освобождения в 2011 году из мест лишения свободы проживал в селе Надеждино Омской области. 31 января он приехал в Омск и заселился в одну из гостиниц, расположенных рядом с домом потерпевших. На следующий день, находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина вылез из окна гостиничного номера на втором этаже, после чего зашел в первый попавшийся дом, где и захватил в заложники девочку. В номере мужчины были обнаружены бутылки с алкоголем и шприц с наркотическим веществом.