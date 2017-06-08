Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Работникам мурманского военного завода после вмешательства СК вернули долги по зарплате

Происшествия
8 июня, 16:06 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 8, июня. /ТАСС

По данным следствия, задолжность предприятия по зарплате составила более 52,6 млн рублей перед 551 работником

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Руководство 10-го судоремонтного завода в городе Полярный Мурманской области, занимающегося переработкой радиоактивных отходов с атомных подводных лодок, полностью вернуло работникам предприятия долги по зарплате. Как сообщил в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, более 52 млн рублей были выплачены после начатой ведомством проверки.

"После начала следственными органами процессуальной проверки по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия в городе Полярный Мурманской области руководством предприятия в полном объеме погашена задолженность по заработной плате", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, с февраля по апрель 2017 года у предприятия образовалась задолженность по зарплате в размере более 52,6 млн рублей перед 551 работником.

В городе Полярный расположены база Северного флота и 10-й судоремонтный завод. На предприятии ведется ремонт военных кораблей и действует пункт первичной переработки радиоактивных отходов, накопленных на судоремонтных заводах и базах Северного флота после вывода из эксплуатации и утилизации атомных подлодок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
3
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
4
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
5
В Москве задержали администратора одной из "групп смерти"
6
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
7
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизмене
Темы дня
Загрузка...
Реклама