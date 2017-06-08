Работникам мурманского военного завода после вмешательства СК вернули долги по зарплате

МУРМАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Руководство 10-го судоремонтного завода в городе Полярный Мурманской области, занимающегося переработкой радиоактивных отходов с атомных подводных лодок, полностью вернуло работникам предприятия долги по зарплате. Как сообщил в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, более 52 млн рублей были выплачены после начатой ведомством проверки.

"После начала следственными органами процессуальной проверки по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия в городе Полярный Мурманской области руководством предприятия в полном объеме погашена задолженность по заработной плате", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, с февраля по апрель 2017 года у предприятия образовалась задолженность по зарплате в размере более 52,6 млн рублей перед 551 работником.

В городе Полярный расположены база Северного флота и 10-й судоремонтный завод. На предприятии ведется ремонт военных кораблей и действует пункт первичной переработки радиоактивных отходов, накопленных на судоремонтных заводах и базах Северного флота после вывода из эксплуатации и утилизации атомных подлодок.