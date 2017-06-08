В Израиле нашли останки пропавшего православного священника из Нижнего Новгорода

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. В Израиле обнаружены останки пропавшего в августе 2013 года в Иерусалиме православного священника из России Василия Варламова. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

"Человеческие останки были обнаружены в конце апреля в районе деревне Хизме (палестинская деревня, расположенная в 7 км от Старого города Иерусалима - прим. ТАСС)", - сказал он. - Судебно-медицинская экспертиза на основании анализа ДНК показала, что это останки пропавшего священника Василия Варламова".

"Было однозначно установлено, что речь не идет об уголовном преступлении", - отметил Зингерман. Все время поисков пропавшего "полиция Израиля была постоянно на связи с семьей священника, а также с представителями Русской православной церкви в Израиле", добавил он.

Клирик Нижегородской епархии протоиерей Василий Варламов находился в августе 2013 года в Израиле в паломнической поездке с женой и дочерью. Утром 17 августа того года отец Василий вышел из гостиницы, чтобы прогуляться, и не вернулся. Накануне, по данным Нижегородской епархии, он жаловался на плохое самочувствие.