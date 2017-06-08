Создатель группы лжеэкстрасенсов в Москве приговорен к пяти годам колонии

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы создателя группы "магов" и "экстрасенсов", обманувших граждан на 50 млн рублей. Его семерым сообщникам суд назначил наказание от двух до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, по данным следствия, Константин Бочаров создал в 2013-2015 гг. организацию "Международная ассоциация парапсихологии и целительства", участники которой выманивали у граждан деньги под предлогом помощи в решении проблем магическими обрядами. "Группа состояла из сотрудников колл-центра, непосредственно "магов", "колдунов", "экстрасенсов", "парапсихологов", "ясновидящих" и курьеров-финансистов. Операторы колл-центра рассказывали о практикующих "специалистах" и эффективности используемых методов, "маги" разрабатывали индивидуальную линию поведения по отношению к каждому обратившемуся за помощью, проводили обряды, вынуждая клиентов приобретать предметы, якобы обладающие магическими свойствами", - отметили в прокуратуре.

Потерпевшим продавали свечи, масла, воду, различные амулеты. Так, фермеру из Кубани продали за 2,5 млн рублей "кинжал власти" для повышения урожайности его участка и успешной продажи урожая. Всего от действий "экстрасенсов" пострадали более 160 человек, которым причинен ущерб на 51 млн рублей. Деятельность "целителей" полиция пресекла в августе 2015 года. Сотрудники МУР при поддержке ОМОН в офисе гостиницы на Измайловском шоссе задержали 20 участников группы - уроженцев разных регионов России и стран СНГ.

Между тем в 2014 году в Москве пресекли деятельность такой же группы - "Международного центра парапсихологии и коррекции судьбы", где из кол-центра, в котором работали приезжие из Центральной Азии и Северного Кавказа, гражданам внушали информацию о наличии у них порчи или сглаза. От них пострадали более 300 человек, ущерб превысил 150 млн рублей. В 2016 году в Москве также были задержаны двое жителей СНГ, которые, представляясь сотрудниками "Государственного института парапсихологии и целительства", выманили у москвичей более 10 млн рублей.

В 2017 году в Москве это уже второй приговор лжеэкстрасенсам. В начале мая Лефортовский суд приговорил на сроки от 7 до 9 лет 12 граждан России и Украины Москвы - сотрудников "Центра парапсихологии и ясновидения Москвы", обманувших 28 человек на 9,2 млн рублей. А двум создателям этого центра суд назначил 15 лет лишения свободы, признав их виновными в создании преступного сообщества.