СК признал пострадавшими от пожаров в Красноярском крае более 100 человек

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России признал пострадавшими от пожаров в населенных пунктах на севере и востоке Красноярского края 24 мая более 100 человек, причиненный огнем ущерб оценен более чем в 70 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По фактам крупных пожаров в населенных пунктах на севере и востоке края, где сгорели более 130 домов и без крова остались более 500 человек, расследуются уголовные дела о халатности.

"В ходе расследования уголовных дел назначены порядка 50 экспертиз, в том числе пожарно-технические, медико-биологические, молекулярно-генетические и другие. Допрошены и признаны потерпевшими более ста человек. В ходе обысков, проведенных в администрациях муниципальных образований и подразделениях государственных противопожарных служб, изъяты документы, представляющие интерес для дальнейшего расследования уголовных дел. В интересах потерпевших в правительстве Красноярского края запрошены сведения о мерах социальной поддержки, оказываемой пострадавшим в результате массовых пожаров", - сообщила Светлана Петренко.

За медицинской помощью после разгула стихии обратились 94 человека, в результате пожаров трое погибли. "По предварительным данным, ущерб, причиненный гражданам и юридическим лицам, оценивается в сумму, превышающую 70 млн руб.", - добавила она.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям детально изучить все причины и условия, оставившие сотни жителей региона без крова, а также полноту мер, которые принимали должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления в части готовности к чрезвычайным ситуациям, а также готовности сил и средств к ликвидации последствий пожара", - подчеркнула представитель СК.

В настоящее время следователи продолжают активную работу по сбору и закреплению доказательств. "Следователями с применением передовых технологических средств, в том числе беспилотных летательных аппаратов, тщательно осмотрены места пожаров, отработаны возможные источники и направление распространения огня в сторону пострадавших населенных пунктов. Предпринимаются исчерпывающие меры с целью привлечения ответственных лиц к установленной законом ответственности", - сообщила представитель СК.