СМИ: полиция эвакуировала людей с Трафальгарской площади в центре Лондона

ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Вооруженная полиция эвакуировала сегодня людей с Трафальгарской площади в центре британской столицы. Об этом сообщила газета The Sun.

По ее информации, эвакуация была проведена после сообщения о подозрительном предмете, обнаруженном поблизости от площади. Со ссылкой на полицию The Sun сообщает о том, что расположенный рядом с площадью железнодорожный вокзал Чарринг-кросс закрыт.

8 июня в Великобритании проходят досрочные парламентские выборы.

Something going down in Trafalgar Square. All closed off. No details from @metpoliceuk as yet. Advice is to stay clear of the area pic.twitter.com/XqNA48vjzy — Basheer Khan (@BashWords) 8 June 2017

#trafalgarsquare pic.twitter.com/svpYQWANoS — Gwenn Lainé (@gwenn_laine) 8 June 2017