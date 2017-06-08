Абхазия передела России пять граждан Таджикистана, причастных к ИГ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Служба госбезопасности Абхазии (СГБ) задержала пятерых граждан Таджикистана, причастных к деятельности группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и передала их российской стороне. Об этом сообщила СГБ.

"Восьмого июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий антитеррористической направленности, сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия совместно с российскими коллегами, задержаны пять граждан Таджикистана, причастных к деятельности запрещенной во многих странах международной террористической организации "ИГИЛ (прежнее название ИГ)", - говорится в сообщении.