Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция заявила, что инцидент на Трафальгарской площади не связан с терроризмом

Происшествия
8 июня, 17:51 дата обновления: 8 июня, 18:11 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

Ранее The Sun сообщила, что эвакуация с площади была проведена после сообщения о подозрительном предмете

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Инцидент на Трафальгарской площади в центре Лондона, с которой были эвакуированы люди, не связан с терроризмом. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

"Инцидент в настоящий момент не рассматривается как связанный с терроризмом", - говорится в заявлении. При этом в полиции отметили, что "инцидент улажен" и оцепление вскоре будет снято.

Ранее газета The Sun сообщила о том, что вооруженная полиция эвакуировала людей с Трафальгарской площади. По ее информации, эвакуация была проведена после сообщения о подозрительном предмете, обнаруженном поблизости от площади. Со ссылкой на полицию The Sun сообщила о том, что расположенный рядом с площадью железнодорожный вокзал Чарринг-кросс закрыт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
Депутат предложил разрешить судам выносить смертный приговор с отсрочкой исполнения
3
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
4
Похищенного год назад в Москве сектантами пятилетнего мальчика нашли в Белоруссии
5
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
6
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
7
AP: Трамп оспаривает изложенную версию встречи с Коми
Темы дня
Загрузка...
Реклама