Полиция заявила, что инцидент на Трафальгарской площади не связан с терроризмом

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ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Инцидент на Трафальгарской площади в центре Лондона, с которой были эвакуированы люди, не связан с терроризмом. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.
"Инцидент в настоящий момент не рассматривается как связанный с терроризмом", - говорится в заявлении. При этом в полиции отметили, что "инцидент улажен" и оцепление вскоре будет снято.
Ранее газета The Sun сообщила о том, что вооруженная полиция эвакуировала людей с Трафальгарской площади. По ее информации, эвакуация была проведена после сообщения о подозрительном предмете, обнаруженном поблизости от площади. Со ссылкой на полицию The Sun сообщила о том, что расположенный рядом с площадью железнодорожный вокзал Чарринг-кросс закрыт.