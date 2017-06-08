Полиция заявила, что инцидент на Трафальгарской площади не связан с терроризмом

ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Инцидент на Трафальгарской площади в центре Лондона, с которой были эвакуированы люди, не связан с терроризмом. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

"Инцидент в настоящий момент не рассматривается как связанный с терроризмом", - говорится в заявлении. При этом в полиции отметили, что "инцидент улажен" и оцепление вскоре будет снято.

Ранее газета The Sun сообщила о том, что вооруженная полиция эвакуировала людей с Трафальгарской площади. По ее информации, эвакуация была проведена после сообщения о подозрительном предмете, обнаруженном поблизости от площади. Со ссылкой на полицию The Sun сообщила о том, что расположенный рядом с площадью железнодорожный вокзал Чарринг-кросс закрыт.