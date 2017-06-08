Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Внучка Никиты Хрущева Юлия Хрущева погибла, попав под электричку, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"В четверг утром 77-летняя Юлия Хрущева погибла на платформе "Мичуринец", попав под электричку", - сказал собеседник агентства.