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Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве

Происшествия
8 июня, 23:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Трагедия произошла на платформе "Мичуринец"

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Внучка Никиты Хрущева Юлия Хрущева погибла, попав под электричку, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"В четверг утром 77-летняя Юлия Хрущева погибла на платформе "Мичуринец", попав под электричку", - сказал собеседник агентства.

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