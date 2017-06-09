Fox: в штате Джорджия перевернулся автобус, пострадали 17 человек

Заокеанский вояж: гонщики "Формулы-1" проведут этап в КанадеСпорт 9 июня, 0:55
Тренер: легкоатлетке Сидоровой в Риме было важно вспомнить ощущения международных стартовСпорт 9 июня, 0:40
МОК обсудит вопрос одновременного выбора столиц Игр 2024 и 2028 годовСпорт 9 июня, 0:36
Легкоатлетка Ласицкене не расстроилась, что не улучшила лучший результат сезонаСпорт 9 июня, 0:29
Футболисты сборной России проведут последний матч перед Кубком конфедерацийСпорт 9 июня, 0:17
Британские консерваторы лидируют на парламентских выборахМеждународная панорама 9 июня, 0:11
Легкоатлетка Сидорова заявила, что пока не готова примерить на себя роль ИсинбаевойСпорт 9 июня, 0:04
Коми обвинил Трампа в лживости, но не в нарушении законаМеждународная панорама 8 июня, 23:35
Назаров: легкоатлетка Ласицкене в Риме в очередной раз доказала, что ей нет равных в миреСпорт 8 июня, 23:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Автобус, перевозивший прихожан церкви, перевернулся в четверг недалеко от американского города Атланта (штат Джорджия), пострадали 17 человек. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей службы пожарной охраны.
Среди пострадавших есть дети. Телеканал опубликовал кадры, на которых видно, что автобус лежит на крыше, он получил сильные повреждения. О других подробностях пока не сообщается.