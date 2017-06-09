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Fox: в штате Джорджия перевернулся автобус, пострадали 17 человек

Происшествия
9 июня, 0:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Автобус лежит на крыше. Среди пострадавших есть дети

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НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Автобус, перевозивший прихожан церкви, перевернулся в четверг недалеко от американского города Атланта (штат Джорджия), пострадали 17 человек. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей службы пожарной охраны.

Среди пострадавших есть дети. Телеканал опубликовал кадры, на которых видно, что автобус лежит на крыше, он получил сильные повреждения. О других подробностях пока не сообщается.

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