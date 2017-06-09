В Новгородской области ребенок получил травмы, выпав из окна больницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июня. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Трехлетний ребенок получил травмы при падении из окна больницы в Новгородской области, назначена процессуальная проверка, сообщили в региональном Следственном комитете.

"СУ СК РФ по Новгородской области проводит процессуальную проверку по факту падения трехлетнего ребенка из окна второго этажа больницы, расположенной в городе Старая Русса", - говорится в сообщении комитета.

В настоящее время оценивается степень полученных ребенком травм, пояснили следователи.