В Новгородской области ребенок получил травмы, выпав из окна больницы

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июня. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Трехлетний ребенок получил травмы при падении из окна больницы в Новгородской области, назначена процессуальная проверка, сообщили в региональном Следственном комитете.
"СУ СК РФ по Новгородской области проводит процессуальную проверку по факту падения трехлетнего ребенка из окна второго этажа больницы, расположенной в городе Старая Русса", - говорится в сообщении комитета.
В настоящее время оценивается степень полученных ребенком травм, пояснили следователи.