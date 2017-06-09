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Полиция Австралии проводит антитеррористическую операцию в Мельбурне

Происшествия
9 июня, 1:59 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Ранее полицейские застрелили преступника, который взял в заложники женщину, и убил оказавшегося рядом мужчину

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СИДНЕЙ, 9 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Сотрудники федеральной полиции Австралии и полиции штата Виктория проводят в эти часы антитеррористическую операцию в расположенном на севере Мельбурна районе Эскот Вэйл. Об этом сообщил глава правительства штата Дэниэл Эндрюс.

"Мы пока не можем говорить о деталях, чтобы не подвергать риску участников операции, но я могу сообщить, что она связана с ужасными событиями, произошедшими в понедельник в (мельбурнском районе) Брайтоне", - отметил премьер штата.

В понедельник вечером полицейские застрелили преступника, который взял в заложники женщину, укрылся в одной из квартир дома в районе Брайтон на юго-востоке Мельбурна, убил оказавшегося рядом мужчину и затем оказал вооруженное сопротивление. Трое полицейских были ранены.

Преступником оказался 29-летний житель Мельбурна, уроженец Сомали Якуб Хайре. В 2009 году он был судим по делу о нападении на военную базу в Сиднее в 2009 году, но тогда жюри присяжных его оправдало. Затем он был осужден за уголовное преступление и был условно-досрочно освобожден в конце прошлого года. Во время полицейской осады преступник позвонил журналистам местного телеканала и заявил, что действует во имя террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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