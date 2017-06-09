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После выброса плутония в японском центре люди 3 часа были заперты в зараженной комнате

Происшествия
9 июня, 5:27 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Зараженная комната была заблокирована, поскольку руководство центра предпринимало меры к тому, чтобы не допустить дальнейшего распространения плутония

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ТОКИО, 9 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Пять сотрудников японского ядерного центра Оараи, где 6 июня произошел выброс порошкообразного плутония, около трех часов находились в зараженном помещении, получив большие дозы облучения. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на администрацию объекта,

Зараженная комната была заблокирована, поскольку руководство центра предпринимало меры к тому, чтобы не допустить дальнейшего распространения плутония. Инцидент произошел, когда сотрудники в целях проверки открыли стальной контейнер, запечатанный с 1991 года.

Находившиеся там двойные пластиковые мешки с радиоактивными веществами мгновенно разбухли и лопнули, произошел выброс порошкообразного плутония-239, попавшего на комбинезон стоявшего ближе всего работника. По предварительному мнению экспертов, инцидент, возможно, был вызван накоплением в пакетах гелия, который выделяет плутоний.

Сотрудники были в очках и полумасках, закрывавших рот и нос. Однако они все же вдохнули радиоактивные вещества, поскольку, видимо, защитные средства были пригнаны неплотно. Находившийся ближе всего к контейнеру сотрудник, по расчетам медиков, вдохнул такое количество плутония, которое только в течение предстоящего года даст общее внутреннее облучение в размере 1,2 зиверта.

Взвесь плутония-239 предположительно прошла у него по дыхательным путям, попала в кровь, а затем - во внутренние органы и костную ткань. Предельная норма допустимого облучения для работников АЭС и других атомных объектов в Японии - 0,1 зиверта в течение пяти лет. Всего пострадавший работник получит общее внутреннее облучение в течение последующих 50 лет в размере более 12 зивертов.

Четыре других сотрудника также получили серьезные дозы радиации. Все облученные доставлены в специализированный центр в городе Тиба, где проходят тщательное обследование. Пока у всех облученных признаков серьезного ухудшения состояния здоровья не наблюдается. Такой инцидент впервые произошел на японских атомных объектах, ни одни из сотрудников там еще не получал такие дозы радиации.

Центр Оараи в городе в префектуре Ибараки на северо-западе главного японского острова Хонсю занимается производством и тестированием ядерного топлива, в том числе для экспериментальных реакторов на быстрых нейтронах. Проведенные замеры показали, что утечки радиации за его пределы в результате этого инцидента не произошло.

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