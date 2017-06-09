Самолет Korean Air экстренно сел в японской Фукуоке

Лидер британской Лейбористской партии сохранил свое место в парламентеМеждународная панорама 9 июня, 5:36
Дубль Пулишича принес сборной США победу над командой Тринидада и Тобаго в отборе ЧМ-2018Спорт 9 июня, 5:13
Facebook открыла вакансию специалиста по взаимодействию с властями РоссииОбщество 9 июня, 5:09
Тереза Мэй переизбрана в парламентМеждународная панорама 9 июня, 5:08
Стивен Сигал стал гостем приема ко Дню России в БангкокеКультура 9 июня, 4:32
Парламент Японии одобрил законопроект об отречении императора АкихитоМеждународная панорама 9 июня, 4:17
Reuters: Deutsche Bank отказался предоставить данные о причастности РФ к займам ТрампаМеждународная панорама 9 июня, 3:49
Три американки пытаются установить рекорд, переплыв на доске для серфинга с Кубы в СШАСпорт 9 июня, 2:57
КНДР заявила об успешном испытании нового типа ракетМеждународная панорама 9 июня, 2:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Лайнер южнокорейской авиакомпании Korean Air совершил сегодня экстренную посадку в аэропорту юго-западного японского города Фукуока из-за задымления в кабине пилота. Об этом сообщило министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.
По его сведениям, самолет следовал по маршруту Пусан - Фукуока. Перед заходом на посадку экипаж сообщил наземным службам о задымлении в кабине, после чего на взлетно-посадочную полосу были отправлены несколько пожарных расчетов.
На борту лайнера находились около 160 пассажиров и членов экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал. Причина задымления пока не определена. Экстренная посадка самолета Korean Air привела к небольшим задержкам в отправке рейсов из Фукуоки.