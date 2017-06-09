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Самолет Korean Air экстренно сел в японской Фукуоке

Происшествия
9 июня, 5:38 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

В кабине пилота произошло задымление

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ТОКИО, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Лайнер южнокорейской авиакомпании Korean Air совершил сегодня экстренную посадку в аэропорту юго-западного японского города Фукуока из-за задымления в кабине пилота. Об этом сообщило министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

По его сведениям, самолет следовал по маршруту Пусан - Фукуока. Перед заходом на посадку экипаж сообщил наземным службам о задымлении в кабине, после чего на взлетно-посадочную полосу были отправлены несколько пожарных расчетов.

На борту лайнера находились около 160 пассажиров и членов экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал. Причина задымления пока не определена. Экстренная посадка самолета Korean Air привела к небольшим задержкам в отправке рейсов из Фукуоки.

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