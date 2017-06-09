В Кольском заливе найдено тело упавшего с моста подростка

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МУРМАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Участники поисковой операции обнаружили тело одного из двух мурманских девятиклассников, упавших с моста в Кольский залив. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.
"Тело одного подростка найдено, поиски второго продолжаются", - сказали в ведомстве.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, тело было найдено достаточно далеко от моста, его унесло течением.
По предварительным данным, вечером в четверг трое подростков находились на мосту через Кольский залив, двое из них упали в воду. Третий подросток вызвал спасателей, сообщив, что его товарищ привязал к мосту трос и качался на нем, пока не сорвался, а второй подросток прыгнул в залив спасать упавшего.
На месте происшествия ведутся поисковые и следственные мероприятия. Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Доведение до самоубийства". Но, как ранее заявляла ТАСС пресс- секретарь Наталья Тростина, связи между ЧП и действием "групп смерти" или экзаменами в школе не выявлено. "Отрабатываются разные версии произошедшего", - сказала она.
Мост через Кольский залив является самым длинным в мире автомобильным мостом за Полярным кругом, его длина - 2,5 км. По нему проходит федеральная трасса "Кола", ведущая к границе с Норвегией.