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Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева

Происшествия
9 июня, 9:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Как сообщалось ранее, 77-летняя женщина погибла на платформе "Мичуринец", попав под электричку

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитете России (СК РФ) начали доследственную проверку по факту гибели внучки Никиты Хрущева под колесами электрички.

Как сообщила представитель ММСУТ Татьяна Морозова, "около 9 часов утра 8 июня в районе станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги пожилая местная жительница, 1940 года рождения, шла вдоль железнодорожных путей. В этот момент по станции проходил электропоезд сообщением Внуково - Москва, на подаваемые машинистом сигналы большой громкости женщина не успела отреагировать и была травмирована", - сообщила Морозова. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

"По данному факту проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила представитель ММСУТ.

8 июня источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что в четверг утром 77-летняя Юлия Хрущева погибла на платформе "Мичуринец", попав под электричку, когда переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

Юлия Хрущева - дочь Леонида Хрущева, сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Никита Хрущев удочерил внучку, после того как Леонид Хрущев пропал без вести.

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