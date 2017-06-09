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По факту ДТП с четырьмя погибшими под Тулой возбуждено уголовное дело

Происшествия
9 июня, 11:22 UTC+3 ТУЛА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

В качестве основных причин аварии рассматриваются техническая неисправность автобуса, а также версия, что водитель мог уснуть за рулем

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ТУЛА, 9 июня. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Управление МВД по Тульской области возбудило уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса Орел - Москва и двух микроавтобусов на федеральной трассе "Дон", в результате которого четыре человека погибли, еще пять пострадали, сообщила пресс-служба ведомства.

"В настоящее время по факту совершения ДТП следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, <…> правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - уточнили в пресс-службе.

В рамках расследования уголовного дела будут установлены обстоятельства ДТП, а также причины, повлекшие тяжкие последствия. Как сообщили ранее ТАСС в ведомстве, рассматриваются три версии - сон водителя автобуса за рулем, техническая неисправность автобуса и провоцирование ДТП водителем легкового автомобиля, со слов водителя автобуса, якобы "подрезавшего" его транспортное средство. В качестве приоритетной рассматривается первая версия.

ДТП произошло сегодня в 03:10 мск. Пассажирский автобус Mercedes врезался в два микроавтобуса, стоявших на обочине. От удара один микроавтобус вынесло за обочину. Погибшие и пострадавшие - все из первого микроавтобуса, всего в нем находилось 11 человек. В рейсовом автобусе находилось 18 человек, включая двух водителей, они не пострадали. Во втором микроавтобусе было 7 человек, из них никто не пострадал.

Две пострадавшие женщины находятся в реанимации в Алексинской больнице, еще две - в Тульской областной больнице. Пострадавший мужчина после оказания ему медпомощи отпущен домой.

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