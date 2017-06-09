По делу о нападении на полицейских 26 марта в Москве арестован шестой фигурант

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал арест Дмитрия Борисова - шестого участника прошедшей в Москве 26 марта несанкционированной акции, обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Борисова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца, то есть до 1 августа", - сказала она.
Всего по делу проходят шесть человек. Помимо Борисова, это Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин. По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта в Москве фигуранты дела применяли насилие в отношении представителей власти. Их вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, самих обвиняемых, а также видеозаписями.
Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 18 мая суд вынес первый приговор по данному делу: за применение насилия к сотрудникам полиции на восемь месяцев заключения осужден 28-летний Кулий. Позднее Шпаков был приговорен к 1,5 года колонии.