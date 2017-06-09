Главе департамента строительства Самары предъявлено обвинение

САМАРА, 9 июня. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение руководителю департамента градостроительства администрации Самары, задержанному ранее по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в пятницу в управлении Следственного комитета России (СК РФ) по региону.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по региону предъявлено обвинение руководителю департамента градостроительства Самары Сергею Рубакову по статье "Предложение посредничества во взяточничестве" УК РФ", - уточнили в следственном управлении.

По версии следствия, в мае 2017 года Рубаков предложил местному жителю посредничество при передаче в качестве взятки 2,5 млн рублей неустановленным должностным лицам правоохранительных органов за содействие в принятии решения о прекращении в отношении гражданина уголовного дела. 2 июня 2017 года Рубаков в одном из ресторанов Самары получил требуемую взятку, состоявшую из 1,1 млн рублей и муляжа 1,4 млн рублей. После этого чиновник был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

На допросе в качестве подозреваемого он дал признательные показания, по месту его работы и по месту жительства проведены обыски. 5 июня Самарский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Рубакову меры пресечения в виде домашнего ареста по 3 августа включительно.