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Дело о покушении на Кадырова передано в суд в Чечне

Происшествия
9 июня, 12:21 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 9, июня. /ТАСС

По данным СМИ, перед судом предстанут трое жителей республики, они полностью признали свою вину

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ГРОЗНЫЙ, 9 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова поступило в суд.

"Дело поступило и находится на стадии изучения. Предварительная дата слушаний пока не назначена. По материалам дела мы ничего пока сказать не можем", - сообщили ТАСС в пятницу в приемной Гудермесского городского суда.

По данным СМИ, перед судом предстанут трое жителей Чечни. Рассмотрение дела пройдет в особом порядке, так как подсудимые полностью признают вину. В организации покушения на главу Чечни подозревают офицера батальона "Восток" Ису Ямадаева. Он был объявлен в федеральный розыск главным следственным управлением СК по Чечне в марте этого года.

В октябре прошлого года Кадыров рассказал, что за годы руководства республикой на него не раз покушались, а также что он ожидает покушений и в будущем.

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