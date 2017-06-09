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Шестому участнику акции 26 марта в Москве предъявлено обвинение в нападении на полицейских

Происшествия
9 июня, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Согласно данным следствия, Борисов в ходе несанкционированного митинга нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение в нападении на полицейских шестому участнику несанкционированной акции, прошедшей 26 марта в центре Москвы, Дмитрию Борисову. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), задержан 31-летний житель Подмосковья Дмитрий Борисов. Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга он нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей. Борисову предъявлено обвинение", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в СК, 9 июня Борисову будет избрана мера пресечения.

Всего по делу о применении насилия к представителям власти проходят шестеро: Юрий Кулий, Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Дмитрий Крепкин, Андрей Косых и Дмитрий Борисов. Двое из них были ранее судимы.

"Следственный комитет России намерен привлечь к уголовной ответственности всех лиц, применявших насилие к представителям власти в ходе состоявшегося несанкционированного массового мероприятия, а также аналогичным образом реагировать на совершаемые преступления и впоследствии", - подчеркнули в ведомстве.

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