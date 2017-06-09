Мосгорсуд уточнил информацию по аресту Дмитрия Борисова

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова уточнила информацию по аресту в Басманном суде Москвы Дмитрия Борисова.

"Арестованный накануне Дмитрий Борисов является полным тезкой фигуранта дела о применении насилия к сотрудникам полиции в ходе акции 26 марта, но не имеет отношение к данному уголовному делу. В связи с полной схожестью имени и фамилии задержанного между СМИ и судом произошло недопонимание", - сказала она.

По данным СК, следствие намерено 9 июня выйти с ходатайством об аресте шестого фигуранта уголовного дела по факту несанкционированной акции Дмитрия Борисова. Помимо него, на данный момент по делу проходят Станислав Зимовец, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин. 18 мая суд вынес первый приговор по этому делу: за применение насилия к сотрудникам полиции на 8 месяцев заключения осужден 28-летний Юрий Кулий. Позднее к 1,5 года колонии был приговорен Александр Шпаков.

По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта в Москве фигуранты дела применяли насилие в отношении представителей власти. Их вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, самих обвиняемых, а также видеозаписями.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").