Из-за пожара из бизнес-центра около Киевского вокзала эвакуировано более 3,5 тыс. человек

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. человек эвакуированы из бизнес-центра из-за пожара рядом с Киевским вокзалом. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В связи с плотным задымлением из здания бизнес-центра эвакуировано 3,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

На площади Киевского вокзала, дом 7, горят складские помещения на площади 100 кв. метров, в районе пожара наблюдается сильное задымление.