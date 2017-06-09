Из-за пожара из бизнес-центра около Киевского вокзала эвакуировано более 3,5 тыс. человек

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. человек эвакуированы из бизнес-центра из-за пожара рядом с Киевским вокзалом. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
"В связи с плотным задымлением из здания бизнес-центра эвакуировано 3,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.
На площади Киевского вокзала, дом 7, горят складские помещения на площади 100 кв. метров, в районе пожара наблюдается сильное задымление.