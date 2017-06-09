Пожар на площади Киевского вокзала в Москве ликвидирован

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пожар возле Киевского вокзала в Москве полностью потушен. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве.

"Возгорание на площади Киевского вокзала ликвидировано полностью в 14:41 мск", - сказал собеседник агентства. К тушению возгорания был привлечен пожарный поезд ОАО "РЖД".

Ранее сообщалось, что на площади Киевского вокзала, дом 7, горят складские помещения на площади 100 кв. метров, в районе пожара наблюдалось сильное задымление.

Из находящегося рядом бизнес-центра было эвакуировано 3,5 тыс. человек.