Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар на площади Киевского вокзала в Москве ликвидирован

Происшествия
9 июня, 13:59 дата обновления: 9 июня, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Из бизнес-центра около Киевского вокзала эвакуировали 3,5 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пожар возле Киевского вокзала в Москве полностью потушен. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве.

"Возгорание на площади Киевского вокзала ликвидировано полностью в 14:41 мск", - сказал собеседник агентства. К тушению возгорания был привлечен пожарный поезд ОАО "РЖД".

Ранее сообщалось, что на площади Киевского вокзала, дом 7, горят складские помещения на площади 100 кв. метров, в районе пожара наблюдалось сильное задымление.

Из находящегося рядом бизнес-центра было эвакуировано 3,5 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
ЕК запросила мандат для ведения переговоров с Россией по "Северному потоку-2"
3
Володин предложил запросить у США данные о состоянии экономики в свете долга перед РФ
4
Пожар на площади Киевского вокзала в Москве ликвидирован
5
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
6
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
7
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
Темы дня
Загрузка...
Реклама