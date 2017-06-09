Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Ярославле ликвидирован

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в промзоне Ярославля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Объявлена полная ликвидация пожара. Огнем уничтожено три большегруза, четыре легковых автомобиля и повреждено одно строение", - сказал собеседник агентства.
Ранее на место пожара прибыл врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, сообщила пресс-служба регионального правительства. Также в Ярославле был создан оперативный штаб, проведено заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщал ТАСС, склад с ГСМ загорелся в промышленной зоне в Ярославле. Горели 200-литровые бочки с горючим. В результате пожара пострадал один человек.