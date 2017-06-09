Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Ярославле ликвидирован

Во время тушения пожара на складе с горюче-смазочными материалами © Сергей Метелица/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в промзоне Ярославля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлена полная ликвидация пожара. Огнем уничтожено три большегруза, четыре легковых автомобиля и повреждено одно строение", - сказал собеседник агентства.

Ранее на место пожара прибыл врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, сообщила пресс-служба регионального правительства. Также в Ярославле был создан оперативный штаб, проведено заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал ТАСС, склад с ГСМ загорелся в промышленной зоне в Ярославле. Горели 200-литровые бочки с горючим. В результате пожара пострадал один человек.