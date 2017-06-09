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Московский вокзал в Петербурге частично эвакуирован из-за бесхозного предмета

Происшествия
9 июня, 15:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, июня. /ТАСС

Место происшествия оцеплено полицейскими

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Пассажиры Московского вокзала в центре Петербурга эвакуированы из-за обнаруженного в одном из залов бесхозного предмета, сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД по СЗФО.

"В 14:50 мск сотрудниками транспортной полиции обнаружен бесхозный предмет, место происшествия оцеплено, принято решение об эвакуации Мраморного зала. Сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия по обследованию вокзального комплекса", - сказал представитель полиции.

Позднее выяснилось, что бесхозный предмет не представляет опасности.

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