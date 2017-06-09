Московский вокзал в Петербурге частично эвакуирован из-за бесхозного предмета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Пассажиры Московского вокзала в центре Петербурга эвакуированы из-за обнаруженного в одном из залов бесхозного предмета, сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД по СЗФО.

"В 14:50 мск сотрудниками транспортной полиции обнаружен бесхозный предмет, место происшествия оцеплено, принято решение об эвакуации Мраморного зала. Сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия по обследованию вокзального комплекса", - сказал представитель полиции.

Позднее выяснилось, что бесхозный предмет не представляет опасности.