Болгарский военный вертолет упал в Черное море во время учений

Биография российского тренера Леонида СлуцкогоБиографии и справки 9 июня, 16:27
CNN: адвокат Трампа намерен подать иск на экс-директора ФБР в Минюст и СенатМеждународная панорама 9 июня, 16:24
Сборная России по футболу 14 июня проведет открытую для болельщиков тренировкуСпорт 9 июня, 16:21
Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к Слуцкому после его назначения в "Халл"Спорт 9 июня, 16:18
Два человека погибли при пожаре на складах у Киевского вокзала в МосквеПроисшествия 9 июня, 16:18
Петербург встретил первых гостей Кубка конфедераций прохладой и дождемСпорт 9 июня, 16:07
Лидер секты "бог Кузя" останется в СИЗО до сентябряПроисшествия 9 июня, 16:04
Первушина и Потапова вышли в финал Roland Garros в парном разряде среди юниоровСпорт 9 июня, 16:02
"Ростов" заключил контракт с бывшим защитником "Спартака" ПаршивлюкомСпорт 9 июня, 16:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРНА /Болгария/, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Военный вертолет упал в Черное море у берегов Болгарии во время учений, пострадали три члена экипажа.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Болгарии.
"При выполнении задачи "артиллерийская стрельба по надводной цели" во время тактического учения "Черное море - 2017" вертолет AS565 Panther упал в воду в 7 милях от устья реки Камчия, в районе Варны. Инцидент произошел около 12:30 (время совпадает с московским)", - говорится в сообщении. Минобороны отмечает, что три члена экипажа получили травмы, причем состояние командира экипажа оценивается как тяжелое.
Пострадавшие находятся в Военной больнице Варны. Проводится расследование.
Первую помощь пострадавшим оказали моряки фрегата "Дырзки".