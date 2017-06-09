Болгарский военный вертолет упал в Черное море во время учений

ВАРНА /Болгария/, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Военный вертолет упал в Черное море у берегов Болгарии во время учений, пострадали три члена экипажа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Болгарии.

"При выполнении задачи "артиллерийская стрельба по надводной цели" во время тактического учения "Черное море - 2017" вертолет AS565 Panther упал в воду в 7 милях от устья реки Камчия, в районе Варны. Инцидент произошел около 12:30 (время совпадает с московским)", - говорится в сообщении. Минобороны отмечает, что три члена экипажа получили травмы, причем состояние командира экипажа оценивается как тяжелое.

Пострадавшие находятся в Военной больнице Варны. Проводится расследование.

Первую помощь пострадавшим оказали моряки фрегата "Дырзки".