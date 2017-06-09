Московский предприниматель арестован за мошенничество с генераторами для Крыма

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пресненский районный суд Москвы в пятницу заключил под стражу предпринимателя Константина Пономарева, обвиняемого по шести статьям УК РФ, в том числе в попытке особо крупного мошенничества с поставкой 71 дизель-генераторной установки (ДГУ) в Республику Крым, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму более 4,7 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Пономареву меру пресечения в виде содержания под стражей ", - огласила решение судья Татьяна Васюченко.

Пономарев обвиняется по ч. 1 ст. 309 ("Подкуп свидетеля или потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний"), ч. 3 ст. 306 ("Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения"), ч. 1 ст. 307 ("Заведомо ложные показание свидетеля или потерпевшего"), ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 309 ("Организация подкупа"), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 ("Попытка мошенничества"), ч. 2 ст. 199 ("Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере") УК РФ. Другой фигурант дела Загорский обвиняется по ст. 33, ч. 3 ст. 306 ("Пособничество в заведомо ложном доносе") и ч. 1 ст. 309 ("Подкуп свидетеля или потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний") УК РФ.

Суть уголовного дела

По версии следствия, Пономарев организовал мошенническую схему хищения 5,5 млрд рублей у "Кубаньэнерго". Согласно материалам дела, суть схемы заключалась в том, что Пономарев предоставил в пользование "Кубаньэнерго" 71 дизель-генератор для обеспечения Крыма электричеством, создав одновременно цепочку фиктивной передачи генераторов в субаренду ряду аффилированных с ним компаний, тогда как, согласно условиям договора, эти действия облагались штрафными санкциями.

После этого Пономарев обратился в Краснинский районный суд Смоленской области с иском о возврате 71 генератора. "Суд, введенный в заблуждение показаниями Пономарева, его представителей и представленными фиктивными документами, удовлетворил требования истца и обязал "Кубаньэнерго" в течение 5 месяцев осуществить возврат 71 ДГУ. В дальнейшем Пономарев вновь обратился в суд с иском о взыскании почти 4,2 млрд рублей за использование принадлежащих ему генераторов, переданных без его согласия, а также взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 1,3 млрд рублей. Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО "Кубаньэнерго", Пономарев не смог, так как исковое заявление было возвращено ему судом в связи с пресечением его противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов", - следует из материалов дела.

Следствие также обвиняет Пономарева в том, что, занимая ряд руководящих должностей в коммерческих фирмах, он не задекларировал и не уплатил налоги на сумму более 4,7 млрд рублей.

Ему вменяется совершение в 2014 году ряда преступлений против правосудия, а именно искусственно созданных Пономаревым и адвокатом Максимом Загорским доказательств клеветы в адрес предпринимателя по корпоративному спору его компаний с компанией "ИКЕА Мос". Для этого адвокат подкупил двух граждан, которые выступили в роли свидетеля и обвиняемого, якобы распространявшего оскорбляющие предпринимателя сведения. При этом "свидетелю" Загорский заплатил 20 тыс. долларов, "клеветнику" - 50 тыс. долларов.

По итогам судебного процесса, основанного на искусственно созданных доказательствах, мировым судьей Раменского судебного района в конце 2014 года был вынесен приговор с указанием обстоятельств, интересующих Пономарева и Загорского. Именно эти фиктивные обстоятельства, считает следствие, были затем использованы обвиняемыми в качестве преюдиции по уголовным, арбитражным и гражданским делам.