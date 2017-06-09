Лидер секты "бог Кузя" останется в СИЗО до сентября

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 11 сентября срок ареста лидеру секты Андрею Попову, именующему себя "богом Кузей", его обвиняют в мошенничестве и создании секты. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд продлил срок содержания под стражей Попову до 11 сентября 2017 года", - сказал представитель суда.

Суд также продлил до сентября арест остальных фигурантов дела: главного бухгалтера секты Галины Маркевич и двух пособниц Попова, Надежды Розановой и Жанны Фролушкиной.

Попов и ряд его ближайших помощников были задержаны в сентябре 2016 года. Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ст. 239 ("Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением") УК РФ.

В квартирах по семи адресам в Москве в ходе обысков были изъяты около 43 млн рубл. и свыше $100 тыс., специфическая литература и экзотические животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях. Также были изъяты персональные компьютеры и тетради с бухгалтерскими записями, которые свидетельствуют о противоправной деятельности членов секты по завладению деньгами граждан.