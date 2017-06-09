Два человека погибли при пожаре на складах у Киевского вокзала в Москве

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Два человека стали жертвами пожара в складских помещениях в районе Киевского вокзала в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.
"Тела двух людей обнаружены при разборе завалов после тушения пожара", - сказал собеседник агентства.
Ранее в столичном ГУ МЧС сообщили о возгорании в складском помещении на площади 100 кв. метров по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 7. В 14:41 пожар был полностью ликвидирован. Из находящегося рядом бизнес-центра было эвакуировано 3,5 тыс. человек.