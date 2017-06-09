СМИ: умер командир экипажа упавшего в Черное море болгарского военного вертолета

Смолов и Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с чилийцамиСпорт 9 июня, 18:01
Белоус: все российские футбольные специалисты заинтересованы в успехе Слуцкого в АнглииСпорт 9 июня, 17:56
СМИ: Андерс Брейвик официально изменил имяМеждународная панорама 9 июня, 17:49
Эксперт: ограничение числа кандидатов на пост главы РАН упорядочит систему выборовНаука 9 июня, 17:42
WADA признало невиновными упомянутых в докладе Макларена российских фехтовальщиковСпорт 9 июня, 17:25
"Зенит" заинтересован в приобретении футболиста "Баварии" Дугласа КостыСпорт 9 июня, 17:21
Бывший главный тренер ФК "Зенит" Спаллетти возглавил "Интер"Спорт 9 июня, 17:18
Древнее зло опять пробудилось: новая "Мумия" как начало очередной киновселеннойКультура 9 июня, 17:15
Третье чтение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы пройдет в Думе 14 июняОбщество 9 июня, 17:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРНА /Болгария/, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Командир экипажа военного вертолета, упавшего в воды Черного моря у берегов Болгарии во время учений, Георги Атанасов, скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщил телеканал BTV со ссылкой на медиков из Военно-морской больницы Варны.
Как сообщала ранее пресс-служба министерства обороны Болгарии, при выполнении задачи "артиллерийская стрельба по надводной цели" во время тактического учения "Черное море - 2017" вертолет AS Panther - 565 MB упал в воду в семи милях от устья реки Камчия, в районе Варны. Инцидент произошел около 12:30 (время совпадает с московским). Минобороны отмечает, что три члена экипажа получили травмы, причем состояние командира экипажа оценивалось как тяжелое. Опасности для жизни других членов экипажа нет.
Пострадавшие находятся в Военной больнице Варны. Проводится расследование происшествия.
Первую помощь пострадавшим оказали моряки фрегата "Дырзки".