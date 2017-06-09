СМИ: умер командир экипажа упавшего в Черное море болгарского военного вертолета

ВАРНА /Болгария/, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Командир экипажа военного вертолета, упавшего в воды Черного моря у берегов Болгарии во время учений, Георги Атанасов, скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщил телеканал BTV со ссылкой на медиков из Военно-морской больницы Варны.

Как сообщала ранее пресс-служба министерства обороны Болгарии, при выполнении задачи "артиллерийская стрельба по надводной цели" во время тактического учения "Черное море - 2017" вертолет AS Panther - 565 MB упал в воду в семи милях от устья реки Камчия, в районе Варны. Инцидент произошел около 12:30 (время совпадает с московским). Минобороны отмечает, что три члена экипажа получили травмы, причем состояние командира экипажа оценивалось как тяжелое. Опасности для жизни других членов экипажа нет.

Пострадавшие находятся в Военной больнице Варны. Проводится расследование происшествия.

Первую помощь пострадавшим оказали моряки фрегата "Дырзки".