СМИ: Boeing 787 благополучно сел в Манчестере после отказа двигателя

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Самолет Boeing 787 Dreamliner, выполнявший пассажирский рейс из Орландо (штат Флорида) в Манчестер, совершил аварийную посадку в аэропорту этого британского города после отказа одного из двух двигателей. В ходе посадки никто не пострадал, сообщает британская газета Manchester Evening News.

Один из двигателей самолета британской авиакомпании Thomson Airways вышел из строя на подлете к Манчестеру. Пилот запросил право на экстренное приземление и удачно посадил самолет с опережением расписания на 15 минут.

"В связи с мелкой технической неисправностью самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Манчестера", - пояснил изданию представитель Thomson Airways, принеся также извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Об инциденте стало известно после того, как один из пассажиров написал в Twitter, что на борту было объявлено о выходе из строя двигателя самолета и о намерении пилота совершить аварийную посадку.

Boeing 787 Dreamliner - семейство дальнемагистральных широкофюзеляжных пассажирских реактивных самолетов. Первый полет этой модели самолета состоялся 15 декабря 2009 г. Начиная с 2011 года, когда Boeing 787 поступил в пассажирскую эксплуатацию, с самолетами этого типа случилось несколько десятков инцидентов (отказы двигателей, задымления, утечки топлива и др). Ни один из подобных случаев, однако, не повлек за собой человеческие жертвы. Boeing 787 может перевозить одновременно до 300 пассажиров.