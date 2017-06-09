В кальянной в центре Москвы нашли живого львенка

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Маленький львенок обнаружен в кальянной в центре Москвы, он был изъят оттуда и передан в центр реабилитации диких животных. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
"В кальянной SAWINSKI smoke&bar в Большом Саввинском переулке столицы обнаружен самец льва, визуально возрастом около 3-4 месяцев, без особых идентификационных признаков, являющийся объектом животного мира, занесенный в "Перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)", - сообщили в прокуратуре.
Хамовническая межрайонная прокуратура совместно со специалистами департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы проводят проверку. В соответствии с законом "О животном мире" содержание животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания допускаются только по разрешениям специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.
"Документов, подтверждающих законность его (львенка) происхождения и владения, проверяющим представлено не было. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности", - добавили в столичной прокуратуре.