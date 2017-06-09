СК предъявил обвинение стоматологу, удалившему 22 здоровых зуба у пациента в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. СК предъявил обвинение в мошенничестве женщине-стоматологу, которую подозревают в удалении у пациентки здоровых зубов и завышении стоимости услуг. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главного следственного управления СК по Петербургу.

"Подозреваемой предъявлено обвинение, что она ввела в заблуждение 43-летнюю местную жительницу относительно объема оказания стоматологических услуг, в результате чего удалила последней 22 здоровых зуба, установив "мосты" ненадлежащего качества", - сообщает ГСУ.

Уголовное дело в отношении врача было возбуждено в конце мая. Сам случай, который стал предметом расследования, имел место в 2014 году. По версии следствия, врач получила от пострадавшей более 800 тысяч рублей за стоматологические услуги. Сейчас ведомство проверяет информацию о совершении стоматологом аналогичных преступлений в прошлом. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.