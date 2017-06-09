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Уголовное дело возбуждено после падения из окна больницы ребенка в Новгородской области

Происшествия
9 июня, 20:42 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности"

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июня. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Следственный комитет (СК) по Новгородской области возбудил уголовное дело после падения из окна больницы в городе Старой Руссе трехлетнего ребенка. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

Утром 8 июня трехлетний ребенок упал из окна второго этажа больницы. В результате падения у мальчика диагностированы гематомы лица. По версии следователей, происшествие случилось "в результате отсутствия контроля со стороны медицинских работников Старорусской центральной районной больницы за детьми, находящимися на лечении без родителей".

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