Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД проводит проверку по факту распространения ложной информации о DNS-атаках на банки

Происшествия
9 июня, 23:11 дата обновления: 9 июня, 23:20 UTC+3

Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, распространители ложной информации установлены

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. МВД России проводит проверку по факту распространения ложной информации о хакерских атаках на платежные системы ряда крупных российских банков. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, распространители ложной информации установлены.

"По обращению в Министерство внутренних дел Роскомнадзора в связи с распространенной в сети интернет ложной информации о якобы сбоях в работе платежных систем ряда крупных российских банков в результате DNS-атаки начата проверка", - говорится в сообщении.

МВД России и Роскомнадзор установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось о сбое в работе систем Сбербанка, в результате которого у ряда клиентов в пятницу были проблемы с оплатой, переводами и снятием наличных. В Сбербанке отмечали, что проблемы наблюдались у держателей карт платежных систем Mastercard и "Мир", сбой затронул менее 10% операций по картам.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт, которая осуществляет процессинг всех внутрироссийских операций по картам всех платежных систем, в том числе международных, также сообщали, что операционный платежный и клиринговый центр (ОПКЦ) в течение всего дня работал в штатном режиме.

Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что сбой не был связан с атаками хакеров.

Смотрите также

Роскомнадзор: сбой в оплате картами Сбербанка произошел не из-за атак хакеров

В работе банкоматов Сбербанка произошли перебои

Сбербанк предупредил о возможных сбоях СМС-рассылки из-за проблем операторов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
15 главных фото недели: интервью с Путиным, ланч с Обамой и прогулки под дождем с принцем Гарри
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
2
Трамп назвал неожиданными итоги выборов в Великобритании
3
МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ
4
Трамп: "сговора" с РФ не было, источником утечек являлся экс-директор ФБР Коми
5
МВД проводит проверку по факту распространения ложной информации о DNS-атаках на банки
6
Черчесов: сборная России по футболу сделала качественный скачок в игре с командой Чили
7
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
Темы дня
Загрузка...
Реклама