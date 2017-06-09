МВД проводит проверку по факту распространения ложной информации о DNS-атаках на банки

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. МВД России проводит проверку по факту распространения ложной информации о хакерских атаках на платежные системы ряда крупных российских банков. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, распространители ложной информации установлены.

"По обращению в Министерство внутренних дел Роскомнадзора в связи с распространенной в сети интернет ложной информации о якобы сбоях в работе платежных систем ряда крупных российских банков в результате DNS-атаки начата проверка", - говорится в сообщении.

МВД России и Роскомнадзор установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось о сбое в работе систем Сбербанка, в результате которого у ряда клиентов в пятницу были проблемы с оплатой, переводами и снятием наличных. В Сбербанке отмечали, что проблемы наблюдались у держателей карт платежных систем Mastercard и "Мир", сбой затронул менее 10% операций по картам.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт, которая осуществляет процессинг всех внутрироссийских операций по картам всех платежных систем, в том числе международных, также сообщали, что операционный платежный и клиринговый центр (ОПКЦ) в течение всего дня работал в штатном режиме.

Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что сбой не был связан с атаками хакеров.