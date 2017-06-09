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На базе ВВС США в Аризоне приостановлены полеты F-35 из-за инцидентов в воздухе

Происшествия
9 июня, 23:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Командование базы отметила, что они обусловлены состоянием здоровья летчиков, у которых наблюдались симптомы, схожие с кислородной недостаточностью

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F-35

F-35

© AP Photo/Rick Bowmer

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Полеты истребителей пятого поколения F-35, дислоцированных на базе ВВС США Люк в штате Аризона, приостановлены до 12 июня из- за серии инцидентов. Об этом  сообщило ее командование.

По его данным, они обусловлены состоянием здоровья летчиков, у которых наблюдались симптомы, схожие с кислородной недостаточностью.

Со 2 мая "пятеро летчиков F-35 Lightning II  во время полета доложили об инцидентах физиологического свойства", которые вынудили их перейти на резервную систему кислородного питания.

Как уточнило командование военного объекта, "во всех случаях резервная система кислородного питания сработала как нужно, пилоты корректно выполнили необходимые действия и благополучно приземлились".

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