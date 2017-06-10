Жертва изнасилования Полански потребовала закрыть дело против режиссера

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Жертва изнасилования режиссера Романа Полански Саманта Геймер выступила в пятницу на слушаниях в суде в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где потребовала закрыть дело против всемирно известного кинематографиста. Об этом сообщила телекомпания CNN.

"Я стою здесь, чтобы заявить, что он (Полански - прим. ТАСС) уже отбыл свое наказание, он мне ничего не должен", - указала 54-летняя Геймер. "Не пытаясь приуменьшить ответственность господина Полански, я прошу вас рассмотреть принятие таких действий, которые в конечном итоге в качестве акта милосердия по отношению ко мне и моей семье положили бы конец этому делу", - заявила она судье Скотту Гордону. Геймер также отметила, что она является жертвой тянущегося несколько десятилетий дела даже в большей степени, чем режиссер.

Адвокат женщины Гарланд Браун заявил, что его подзащитная "устала от этого дела". "Судья ведь просто издевается над Полански", - утверждал он, напомнив, что Геймер до этого уже выступала за прекращение уголовного преследования режиссера. В это раз она явилась лично в суд впервые.

Полански находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом, с 1977 года, когда суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в растлении несовершеннолетней Геймер, которой на момент преступления было 13 лет. Режиссер заключил сделку со следствием и находился 42 дня в тюрьме. После этого он был выпущен на свободу, однако судья впоследствии заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. Режиссер после этого бежал в Европу.

В сентябре 2009 года кинематографист, имеющий французское и польское гражданство, был задержан в Цюрихе по запросу властей США. После десяти месяцев домашнего ареста режиссера отпустили под залог в размере 4,5 млн долларов, а через год швейцарский Минюст постановил отказать американской стороне в выдаче Полански и окончательно освободить его.

В январе 2015 года США направили запрос об экстрадиции режиссера в Польшу, однако окружной суд в Кракове также ответил на это отказом. В постановлении значилось, что Полански уже отбыл положенный срок, оговоренный в сделке с юстицией США. Защита режиссера пытается добиться, чтобы суд в Лос-Анджелесе принял во внимание эти вердикты и избавил 83-летнего Полански от дополнительного наказания, которое может составить несколько десятков лет.