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В зоопарке в Омской области двое мужчин убили краснокнижных птиц ради шашлыка

Происшествия
10 июня, 8:32 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

В правоохранительных органах сообщили, что подозреваемые затем не захотели ощипывать птиц, взломали шашлычный киоск на территории зоопарка и похитили уже готовое мясо

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ОМСК, 10 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Уголовное дело возбуждено по факту жестокого убийства трех птиц, две из которых занесены в Красную книгу, в единственном в России сельском зоопарке в поселке Большеречье Омской области. Об этом сообщили ТАСС в областном УМВД.

"Установлено, что двое жителей Большереченского района 20 и 22 лет 5 июня в состоянии алкогольного опьянения проникли ночью в зоопарк с целью поесть шашлык. Сначала они хотели поймать лань, что им не удалось, потом проникли в вольеры с птицами и жестоко убили кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарку обыкновенную. Дознавателем возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными", - сообщили в УМВД.

Ветеринар зоопарка установил, что гибель питомцев наступила от перелома костей черепа и шейных позвонков. С места преступления изъяты улики, назначен ряд экспертиз. В управлении отметили, что преступники не захотели возиться с ощипыванием птиц и после убийства питомцев взломали шашлычный киоск на территории зоопарка, откуда похитили уже готовое мясо. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Кудрявый пеликан и даурский журавль занесены в Красную книгу. В Омской области находится самая северная колония кудрявых пеликанов, которая оказалась под угрозой из-за разрушения паводком уникальных плавучих островов из тростника, на которых они гнездились. Даурский журавль обитает в Восточной Азии, по оценкам орнитологов, его общая численность составляет всего около 5 тыс. особей.

Большереченский зоопарк располагается в Омской области, в живописной пойме речки Большая, неподалеку от места ее впадения в Иртыш. В настоящее время в нем содержатся более 200 видов и более 2 тыс. экземпляров животных со всего света, из них около 50 видов занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.

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