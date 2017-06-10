Совершивший жесткую посадку под Саратовом самолет не имел разрешения на взлет

РФ зафиксировала шесть нарушений режима перемирия в САР за суткиПолитика 10 июня, 10:26
Ходок Смердова, имеющая разрешение от IAAF, не выступит на чемпионате России в ЧебоксарахСпорт 10 июня, 10:04
Саудовская Аравия: ситуация с Катаром не повлияет на соглашение по добыче ОПЕКЭкономика и бизнес 10 июня, 10:01
Оргкомитет "Формулы-1" продлил контракт на проведение Гран-при Канады до 2029 годаСпорт 10 июня, 9:21
Тренер: чемпион РФ - 2016 ходок Широбоков не будет защищать титул из-за подготовки к ЧМСпорт 10 июня, 9:11
Болельщики смогут сфотографироваться с Кубком РФПЛ в День РоссииСпорт 10 июня, 9:02
СМИ: КНДР готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракетыМеждународная панорама 10 июня, 7:15
"Кливленд" сократил отставание в финальной серии плей-офф НБА с "Голден Стэйт"Спорт 10 июня, 7:08
В Комсомольске-на-Амуре дети заложили капсулу в основание Детского больничного комплексаВ стране 10 июня, 6:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САРАТОВ, 10 июня. /ТАСС/. Легкомоторный самолет, совершивший жесткую посадку в Вольском районе Саратовской области, по предварительным данным, не имел разрешения на взлет. Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель транспортного прокурора региона Станислав Прохоров.
"Мы связались с аэронавигацией (Центр управления полетами в регионе - прим. ТАСС), они сказали что все, кто подавал запрос на взлет, благополучно сели. По предварительной информации, самолет выполнял работы, связанные с авиахимическими полетами. Также, по предварительной информации, он принадлежал пензенской фирме. Однако эти данные еще предстоит проверить", - сказал он.
Прохоров добавил, что сформирована оперативна группа, которая выехала на место для осмотра самолета и установления всех обстоятельств ЧП.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет типа "Бекас-Б" совершил жесткую посадку в Вольском районе Саратовской области, информация об инциденте поступила в ГУ МЧС по региону в 8:30 по местному времени (7:30 мск). По данным ГУ МВД по региону, ЧП произошло в районе села Нижняя Чернавка. В результате происшествия пострадал пилот самолета 1962 года рождения, пострадавший доставлен в Центральную районную больницу с травмой ноги, а также ушибом грудной клетки, его жизни ничего не угрожает.
Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России проводит доследственную проверку по данному факту, по ее результатам будет принято процессуальное решение. По данным ведомства, пилот совершил экстренную посадку из-за неполадок с двигателем.