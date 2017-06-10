Совершивший жесткую посадку под Саратовом самолет не имел разрешения на взлет

САРАТОВ, 10 июня. /ТАСС/. Легкомоторный самолет, совершивший жесткую посадку в Вольском районе Саратовской области, по предварительным данным, не имел разрешения на взлет. Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель транспортного прокурора региона Станислав Прохоров.

"Мы связались с аэронавигацией (Центр управления полетами в регионе - прим. ТАСС), они сказали что все, кто подавал запрос на взлет, благополучно сели. По предварительной информации, самолет выполнял работы, связанные с авиахимическими полетами. Также, по предварительной информации, он принадлежал пензенской фирме. Однако эти данные еще предстоит проверить", - сказал он.

Прохоров добавил, что сформирована оперативна группа, которая выехала на место для осмотра самолета и установления всех обстоятельств ЧП.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет типа "Бекас-Б" совершил жесткую посадку в Вольском районе Саратовской области, информация об инциденте поступила в ГУ МЧС по региону в 8:30 по местному времени (7:30 мск). По данным ГУ МВД по региону, ЧП произошло в районе села Нижняя Чернавка. В результате происшествия пострадал пилот самолета 1962 года рождения, пострадавший доставлен в Центральную районную больницу с травмой ноги, а также ушибом грудной клетки, его жизни ничего не угрожает.

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России проводит доследственную проверку по данному факту, по ее результатам будет принято процессуальное решение. По данным ведомства, пилот совершил экстренную посадку из-за неполадок с двигателем.