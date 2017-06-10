Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совершивший жесткую посадку под Саратовом самолет не имел разрешения на взлет

Происшествия
10 июня, 10:40 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 10, июня. /ТАСС

В результате инцидента с легкомоторным самолетом типа "Бекас-Б" в Вольском районе пострадал пилот, он госпитализирован

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 10 июня. /ТАСС/. Легкомоторный самолет, совершивший жесткую посадку в Вольском районе Саратовской области, по предварительным данным, не имел разрешения на взлет. Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель транспортного прокурора региона Станислав Прохоров.

"Мы связались с аэронавигацией (Центр управления полетами в регионе - прим. ТАСС), они сказали что все, кто подавал запрос на взлет, благополучно сели. По предварительной информации, самолет выполнял работы, связанные с авиахимическими полетами. Также, по предварительной информации, он принадлежал пензенской фирме. Однако эти данные еще предстоит проверить", - сказал он.

Прохоров добавил, что сформирована оперативна группа, которая выехала на место для осмотра самолета и установления всех обстоятельств ЧП.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет типа "Бекас-Б" совершил жесткую посадку в Вольском районе Саратовской области, информация об инциденте поступила в ГУ МЧС по региону в 8:30 по местному времени (7:30 мск). По данным ГУ МВД по региону, ЧП произошло в районе села Нижняя Чернавка. В результате происшествия пострадал пилот самолета 1962 года рождения, пострадавший доставлен в Центральную районную больницу с травмой ноги, а также ушибом грудной клетки, его жизни ничего не угрожает.

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России проводит доследственную проверку по данному факту, по ее результатам будет принято процессуальное решение. По данным ведомства, пилот совершил экстренную посадку из-за неполадок с двигателем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
15 главных фото недели: интервью с Путиным, ланч с Обамой и прогулки под дождем с принцем Гарри
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
2
СМИ: президент Болгарии заявил, что поддержит любые действия по отмене санкций против РФ
3
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
4
WSJ: США ведут с Россией секретные переговоры по зонам деэскалации на юго-западе Сирии
5
СБУ запретила въезд в страну немецкому политику за посещение Крыма
6
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
7
Роскомнадзор: сбой в оплате картами Сбербанка произошел не из-за атак хакеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама