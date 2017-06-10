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Суд в Новосибирске поместил под домашний арест главу компании резидента "Сколково"

Происшествия
10 июня, 11:12 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, июня. /ТАСС

Источники ТАСС, знакомые с ситуацией, сообщили, что речь идет о создателе и гендиректоре компании "Тион" Дмитрии Трубицыне

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НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска поместил под домашний арест на два месяца главу инновационной компании "Тион", резидента "Сколково" и новосибирского Технопарка, поставляющей медицинское оборудование в клиники более 100 городов России. Он подозревается в производстве и продаже фальсифицированных воздухоочистителей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Следственного управления СК России по Новосибирской области Алексей Максименко.

"Отправлен под домашний арест на два месяца", - сказал Максименко, не назвав имени подозреваемого.

В свою очередь источники ТАСС, знакомые с ситуацией, сообщили, что речь идет о создателе и гендиректоре компании "Тион" Дмитрии Трубицыне.

Ранее сообщалось, что руководитель компании "Аэросервис" (входит в ГК "Тион") подозревается в фальсификации медицинского оборудования, которое поставлялось в клиники свыше 100 городов России. Против него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2011 году компания получила разрешение Росздравнадзора на производство очистителей воздуха для больничных палат. Однако, считает следствие, подозреваемый в начале 2015 года решил фальсифицировать оборудование, чтобы уменьшить его себестоимость, и в течение года техника поставлялась без необходимых для очистки воздуха от бактерий деталей.

По мнению представителей "Тиона", данная ситуация - "неоправданное давление на открытую и законопослушную компанию". По данным компании, текущие претензии связаны с неточностями в регистрационных удостоверениях, которые были устранены.

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