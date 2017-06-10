Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Чите арестовал подростка, конфетами с наркотиками которого отравились дети

Происшествия
10 июня, 12:13 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Следователи предъявили юноше обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотиков, совершенных в крупном размере

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 10 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Суд в субботу арестовал одного из детей, госпитализированных 5 июня в Чите с наркотическим отравлением. Подросток 2000 года рождения ранее заявлял, что нашел на улице конфеты и угостил ими остальных, сообщил ТАСС пресс-секретарь СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"Обвиняемый при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно приобрел и хранил для личного употребления более 11 граммов синтетических наркотиков, что является крупным размером. Наркотики были обнаружены следователями при обыске в рамках расследования уголовного дела об отравлении детьми конфетами. Наркотическое средство, обнаруженное на конфетных обертках, совпадает с изъятым у подростка", - сказал Марков.

Смотрите также

В Чите возбуждено дело по факту отравления детей наркотиками в обертках от конфет

Roshen не причастен к производству конфет, содержимым которых отравились дети в Чите

Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей неизвестным ядом в Чите

Следователи предъявили юноше обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотиков, совершенных в крупном размере, допросили его с участием адвоката. Обвиняемый полностью признал свою вину. "Подросток имеет посредственную характеристику, долгое время состоит на учете в полиции, на два года решением суда помещался в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Кроме того, по данным полиции, подросток подозревается в совершении трех краж", - добавил представитель ведомства.

По ходатайству следствия юноша заключен под стражу. "Суд учел все обстоятельства, а также доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также скрыться от правоохранительных органов", - уточнил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что 5 июня в Чите были госпитализированы пятеро детей с острым отравлением неизвестным веществом. Дети рассказали, что съели конфеты "Бешеная пчелка". Позже экспертиза установила, что дети отравились синтетическими наркотиками.

У 12-летней девочки и 4-летнего мальчика диагностировали острое отравление средней тяжести, у 14-летнего подростка - острое отравление тяжелой степени, он находился в реанимации. Также среди пострадавших были два подростка. Все они уже выписаны из больниц, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
2
СМИ: президент Болгарии заявил, что поддержит любые действия по отмене санкций против РФ
3
Совершивший жесткую посадку под Саратовом самолет не имел разрешения на взлет
4
Глава МИД Катара поблагодарил РФ за предложенную помощь
5
Суд в Чите арестовал подростка, конфетами с наркотиками которого отравились дети
6
Лавров: РФ сделает все возможное, чтобы помочь урегулированию ситуации вокруг Катара
7
Венгерский депутат: Украина развалится из-за отсутствия автономии у этнических меньшинств
Темы дня
Загрузка...
Реклама