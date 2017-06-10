Суд в Чите арестовал подростка, конфетами с наркотиками которого отравились дети

ЧИТА, 10 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Суд в субботу арестовал одного из детей, госпитализированных 5 июня в Чите с наркотическим отравлением. Подросток 2000 года рождения ранее заявлял, что нашел на улице конфеты и угостил ими остальных, сообщил ТАСС пресс-секретарь СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"Обвиняемый при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно приобрел и хранил для личного употребления более 11 граммов синтетических наркотиков, что является крупным размером. Наркотики были обнаружены следователями при обыске в рамках расследования уголовного дела об отравлении детьми конфетами. Наркотическое средство, обнаруженное на конфетных обертках, совпадает с изъятым у подростка", - сказал Марков.

Следователи предъявили юноше обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотиков, совершенных в крупном размере, допросили его с участием адвоката. Обвиняемый полностью признал свою вину. "Подросток имеет посредственную характеристику, долгое время состоит на учете в полиции, на два года решением суда помещался в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Кроме того, по данным полиции, подросток подозревается в совершении трех краж", - добавил представитель ведомства.

По ходатайству следствия юноша заключен под стражу. "Суд учел все обстоятельства, а также доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также скрыться от правоохранительных органов", - уточнил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что 5 июня в Чите были госпитализированы пятеро детей с острым отравлением неизвестным веществом. Дети рассказали, что съели конфеты "Бешеная пчелка". Позже экспертиза установила, что дети отравились синтетическими наркотиками.

У 12-летней девочки и 4-летнего мальчика диагностировали острое отравление средней тяжести, у 14-летнего подростка - острое отравление тяжелой степени, он находился в реанимации. Также среди пострадавших были два подростка. Все они уже выписаны из больниц, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.