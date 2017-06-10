Пожар возник в здании аэропорта на севере Красноярского края

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КРАСНОЯРСК, 10 июня. /ТАСС/. Кровля горит на здании аэропорта Байкита, что на севере Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.
"Выявлено задымление на крыше здания аэропорта в Байкита в Эвенкии. Здание кирпичное. Жертв и пострадавших нет. Угрозы для полетов воздушных судов нет", - сказал собеседник агентства.
"В поселке Байкит произошел пожар на кровле аэропорта на площади 700 кв. м", - подтвердили ТАСС в краевом управлении МЧС. "Аэропорт не работал, так как там проводятся регламентные работы, в ближайшие три дня рейсы не планировались, по предварительным данным, пострадавших нет", - сообщили в ГУ МЧС.
Аэропорт Байкита - расположен в одноименном отдаленном поселке в Эвенкии. Принимает только вертолеты.