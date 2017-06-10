СК начал проверку после экстренной посадки в Воронеже рейса с трещиной на лобовом стекле

ВОРОНЕЖ, 10 июня. /ТАСС/. Авиарейс Тамбов - Сочи авиакомпании "РусЛайн" экстренно приземлился в субботу в Воронеже. Такое решение экипаж принял в связи с появившейся на лобовом стекле трещиной, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова.

"Во время рейса экипажем авиакомпании "РусЛайн" была обнаружена трещина лобового стекла, в связи с чем принято решение об аварийной посадке в аэропорту Воронежа. По факту инцидента проводится доследственная проверка", - сказала она.

По словам Морозовой, лайнер приземлился в аэропорту Воронежа в 10:26 мск. На борту находились 17 пассажиров, никто не пострадал.

Директор по коммуникациям компании Юлия Скрынникова уточнила ТАСС, что пассажиры рейса будут доставлены в пункт назначения запасным бортом, однако сроки замены воздушного судна она назвать затруднилась.

По данным аэропорта Тамбова, рейсы в Сочи осуществляются по средам и субботам. Лайнер отправился из Тамбова в 9:05 мск, в 11:00 мск должен был приземлиться в Сочи. Обратный рейс был назначен на 11:50 мск с посадкой в Тамбове в 13:40 мск. При этом в справочной аэропорта Сочи ТАСС пояснили, что обратный рейс в Тамбов на 10 июня отменен, пассажиров планируют доставлять в Тамбов через Липецк.