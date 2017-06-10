Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК начал проверку после экстренной посадки в Воронеже рейса с трещиной на лобовом стекле

Происшествия
10 июня, 14:10 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 10, июня. /ТАСС

На борту лайнера находились 17 пассажиров, в результате произошедшего никто не пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 10 июня. /ТАСС/. Авиарейс Тамбов - Сочи авиакомпании "РусЛайн" экстренно приземлился в субботу в Воронеже. Такое решение экипаж принял в связи с появившейся на лобовом стекле трещиной, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова.

"Во время рейса экипажем авиакомпании "РусЛайн" была обнаружена трещина лобового стекла, в связи с чем принято решение об аварийной посадке в аэропорту Воронежа. По факту инцидента проводится доследственная проверка", - сказала она.

По словам Морозовой, лайнер приземлился в аэропорту Воронежа в 10:26 мск. На борту находились 17 пассажиров, никто не пострадал.

Директор по коммуникациям компании Юлия Скрынникова уточнила ТАСС, что пассажиры рейса будут доставлены в пункт назначения запасным бортом, однако сроки замены воздушного судна она назвать затруднилась.

По данным аэропорта Тамбова, рейсы в Сочи осуществляются по средам и субботам. Лайнер отправился из Тамбова в 9:05 мск, в 11:00 мск должен был приземлиться в Сочи. Обратный рейс был назначен на 11:50 мск с посадкой в Тамбове в 13:40 мск. При этом в справочной аэропорта Сочи ТАСС пояснили, что обратный рейс в Тамбов на 10 июня отменен, пассажиров планируют доставлять в Тамбов через Липецк.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
2
Глава МИД Катара поблагодарил РФ за предложенную помощь
3
Полиция предупредила о необходимости соблюдения закона на акции оппозиции 12 июня в Москве
4
На берегу водохранилища на Урале пропал четырехлетний мальчик
5
СМИ: президент Болгарии заявил, что поддержит любые действия по отмене санкций против РФ
6
Глава РКЦ в Белоруссии обратился с открытым письмом к Светлане Алексиевич
7
Главы МИД России и Катара обсудят дипломатический кризис на Ближнем Востоке
Темы дня
Загрузка...
Реклама