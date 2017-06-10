В Азербайджане 60 детей госпитализированы с диагнозом отравление

БАКУ, 10 июня. /Корр. ТАСС Севндж Абдуллаева/. Массовое отравление детей произошло в азербайджанском городе Сумгаит, промышленном центре в 25 км от Баку. Об этом сообщило бакинское информагентство Report.

По его данным, начиная со вчерашнего дня более 60 детей, проживающих в поселках Гаджи Зейналабдина Тагиева и Джейранбатан, были размещены в Сумгаитскую городскую детскую больницу №1 с диагнозом отравление. Часть обратившихся в больницу детей после оказания медицинской помощи отпущена домой, сейчас в больнице получают лечение около 40 детей с диагнозом отравление, отмечается в сообщении.

По данным медиков, возраст отравившихся детей в основном от двух до семи лет. Точные причины отравления пока не известны. Взятые у детей образцы анализов отправлены в лабораторию.