В Азербайджане 60 детей госпитализированы с диагнозом отравление

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БАКУ, 10 июня. /Корр. ТАСС Севндж Абдуллаева/. Массовое отравление детей произошло в азербайджанском городе Сумгаит, промышленном центре в 25 км от Баку. Об этом сообщило бакинское информагентство Report.
По его данным, начиная со вчерашнего дня более 60 детей, проживающих в поселках Гаджи Зейналабдина Тагиева и Джейранбатан, были размещены в Сумгаитскую городскую детскую больницу №1 с диагнозом отравление. Часть обратившихся в больницу детей после оказания медицинской помощи отпущена домой, сейчас в больнице получают лечение около 40 детей с диагнозом отравление, отмечается в сообщении.
По данным медиков, возраст отравившихся детей в основном от двух до семи лет. Точные причины отравления пока не известны. Взятые у детей образцы анализов отправлены в лабораторию.