Минздрав Азербайджана опровергает информацию о массовом отравлении детей

БАКУ, 10 июня. /Корр. ТАСС Севндж Абдуллаева/. Никакой угрозы жизни детей, помещенных в Сумгаитскую городскую детскую больницу №1, нет. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Минздрава Азербайджана Лия Байрамова.

Она опровергла информацию о массовом отравлении детей. "Речь идет о небольшом кишечном расстройстве, причины которого будут известны по завершении лабораторного исследования", - сказала Байрамова. По ее словам, во время поступления в больницу у детей была невысокая температура и легкое расстройство. "Их состояние не вызывает никакой тревоги", - отметила представитель Минздрава.

Она также сообщила, что было госпитализировано до 60 детей, однако родители постепенно забирают их домой.

В больнице сейчас находятся сотрудники Минздрава и Центра гигиены и эмидемиологии Азербайджана.